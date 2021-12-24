Объём международных сделок торгового финансирования Сбербанка превысил 31 млрд долларов
15:23 24.12.2021
Сбербанк подвел итоги работы по направлению торгового финансирования в 2021 году. Общая сумма международных сделок в этом сегменте превысила 31 млрд долл. США с ростом в 1,6 раза к 2020 году.
Для клиентов продукты Сбербанка и его экосистемы доступны во всех странах присутствия группы Сбер. Банк активно поддерживает внешнюю торговлю РФ, в 2021 году сделки с использованием инструментов торгового финансирования проводились с контрагентами из 85 стран. Также до 32% вырос объем международных аккредитивов и гарантий. По данным SWIFT, Сбер занимает первое место среди российских банков по объему импортных аккредитивов и по количеству экспортных аккредитивов.
Сбер — один из лидеров по сделкам с Российским экспортным центром (РЭЦ) и ЭКСАР. В рамках поддержки экспорта с начала года реализованы сделки с субсидированием РЭЦ на сумму около 3 млрд долл. США.
В Швейцарии на базе Sberbank (Switzerland) AG Группа развивает торговое финансирование поставок сырьевой продукции (Commodity Trade Finance), совершенствует клиентский сервис и предлагает лучшую экспертизу по рынку РФ и СНГ международным трейдерам. В 2021 году объём данного бизнеса удвоился, основные объемы финансирования пришлись на нефтепродукты и нефтехимию, металлы, зерновые и удобрения.
«Сбер уделяет большое внимание поддержке внешнеторговых операций клиентов. В этом году благодаря существенной цифровой трансформации бизнеса торгового финансирования в Сбере мы нарастили не только количественные, но и качественные показатели работы: в разы сократили сроки предоставления услуг, расширили масштабы бизнеса и ассортимент цифровых сервисов для наших клиентов. Я благодарю за плодотворную совместную работу наших партнёров — ЭКСАР и РЭЦ», — подчеркнул первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка, со своей стороны отметил: «В условиях турбулентности, когда европейские банки уходят с рынка финансирования commodities, мы продолжаем поддерживать бизнес наших клиентов, предлагая оптимальные условия финансирования, что особенно актуально при возросших ценах на сырьевые товары».
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