0
0
23
НОВОСТИ

Объём международных сделок торгового финансирования Сбербанка превысил 31 млрд долларов

15:23 24.12.2021

Сбербанк подвел итоги работы по направлению торгового финансирования в 2021 году. Общая сумма международных сделок в этом сегменте превысила 31 млрд долл. США с ростом в 1,6 раза к 2020 году.

Для клиентов продукты Сбербанка и его экосистемы доступны во всех странах присутствия группы Сбер. Банк  активно поддерживает внешнюю торговлю РФ, в 2021 году сделки с использованием инструментов торгового финансирования проводились с контрагентами из 85 стран. Также до 32% вырос объем международных аккредитивов и гарантий. По данным SWIFT, Сбер занимает первое место среди российских банков по объему импортных аккредитивов и по количеству экспортных аккредитивов.

Сбер — один из лидеров по сделкам с Российским экспортным центром (РЭЦ) и ЭКСАР. В рамках поддержки экспорта с начала года реализованы сделки с субсидированием РЭЦ на сумму около 3 млрд долл. США.

В Швейцарии на базе Sberbank (Switzerland) AG Группа развивает торговое финансирование поставок сырьевой продукции (Commodity Trade Finance), совершенствует клиентский сервис и предлагает лучшую экспертизу по рынку РФ и СНГ международным трейдерам. В 2021 году объём данного бизнеса удвоился, основные объемы финансирования пришлись на нефтепродукты и нефтехимию, металлы, зерновые и удобрения.

«Сбер уделяет большое внимание поддержке внешнеторговых операций клиентов. В этом году благодаря существенной цифровой трансформации бизнеса торгового финансирования в Сбере мы нарастили не только количественные, но и качественные показатели работы: в разы сократили сроки предоставления услуг, расширили масштабы бизнеса и ассортимент цифровых сервисов для наших клиентов. Я благодарю за плодотворную совместную работу наших партнёров — ЭКСАР и РЭЦ», — подчеркнул первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка, со своей стороны отметил: «В условиях турбулентности, когда европейские банки уходят с рынка финансирования commodities, мы продолжаем поддерживать бизнес наших клиентов, предлагая оптимальные условия финансирования, что особенно актуально при возросших ценах на сырьевые товары».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 24.12.2021
Зампред Правительства РФ рассказал о рентабельности добычи углеводородов в России
0
48
15:15 24.12.2021
После ежегодной пресс-конференции популярность Путина возросла
0
50
15:00 24.12.2021
«Газпром»: 41% от закачанного в это году в ПХГ газа Европа уже выбрала
0
76
14:40 24.12.2021
В России по подозрению в государственной измене арестован военнослужащий
0
126
14:35 24.12.2021
Google получил от московского суда оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей
0
135
14:35 24.12.2021
Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух пациенток короавирусного госпиталя в Астрахани
0
124
14:15 24.12.2021
На предложения РФ о гарантиях безопасности в НАТО пока не откликнулись
0
147
14:00 24.12.2021
Временная невостребованность газопровода “Ямал-Европа” будет использована Газпромом для модернизации магистрали
0
175
13:45 24.12.2021
Ситуация с «омикроном» отслеживается в «живом режиме» - Песков
0
171
13:30 24.12.2021
Россия призывает США к конструктивному диалогу в ВТО
0
194

Возврат к списку