Антикризисные меры должны переходить от экстренных к системным - Путин

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России при стимулировании занятости и деловой активности должно переходить от экстренных антикризисных мер к системным действиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на предновогодней встрече с кабмином, которая прошла в режиме видеосвязи.

«Важно в целом переходить от экстренных антикризисных мер поддержки к системным действиям по стимулированию занятости и деловой активности, по привлечению инвестиций, технологий в российскую экономику, в перспективные проекты, значимые для достойной и комфортной жизни людей во всех регионах страны», — подчеркнул он.