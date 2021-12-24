Антикризисные меры должны переходить от экстренных к системным - Путин
15:50 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России при стимулировании занятости и деловой активности должно переходить от экстренных антикризисных мер к системным действиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу на предновогодней встрече с кабмином, которая прошла в режиме видеосвязи.
«Важно в целом переходить от экстренных антикризисных мер поддержки к системным действиям по стимулированию занятости и деловой активности, по привлечению инвестиций, технологий в российскую экономику, в перспективные проекты, значимые для достойной и комфортной жизни людей во всех регионах страны», — подчеркнул он.
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