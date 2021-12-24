Объём внутрироссийского бизнеса торгового финансирования Сбербанка превысил 3,2 трлн рублей

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Объём внутрироссийского бизнеса торгового финансирования Группы Сбербанк на конец 2021 года вырос на 60%, и превысил 3,2 трлн руб.

Объем сделок с внутрироссийскими аккредитивами юридических лиц относительно прошлого показателя вырос на 70%. Корпоративные клиенты осуществляют аккредитивные сделки через личный кабинет в интернет-банке СберБизнес, для них организовано полное сопровождение сделок с использованием разных каналов коммуникаций, в т. ч. через новый для банка канал видеосервисов. Внедрение новой продуктовой фабрики по внутрироссийским аккредитивам юрлиц позволило полностью автоматизировать процесс открытия аккредитивов онлайн, уникальные коробочные решения позволяют выпускать отдельные виды аккредитивов полностью онлайн за несколько секунд, за текущий год их количество выросло в 2,5 раза.

Сбер при поддержке банковского и бизнес-сообществ продвигает инициативу использования аккредитивов и счетов эскроу в госзакупках, что позволит минимизировать проблему несвоевременных платежей в госзакупках и предоставить дополнительное финансирование участникам.

В 2021 году активно развивались аккредитивы физлиц, такой сервис можно открыть дистанционно в мобильном приложении и плательщику и получателю аккредитива. Это безопасный инструмент, он используется для приобретения дорогостоящих товаров, таких как недвижимость, акции, произведения искусства, автомобили и другие. Количество сделок выросло более чем на 40%.

Сбер занимает лидирующую позицию на российском рынке счетов эскроу, применяемых в сделках с жилой недвижимостью. Остаток на счетах эскроу превышает 1,5 трлн руб. Безопасную сделку при помощи механизма Сбера с начала 2021 года при покупке квартир применили более 300 тысяч клиентов. Также расширен функционал для застройщиков, работающих в СберБизнес: клиенты могут подписать индивидуальные условия по счёту эскроу в электронном виде, а также видеть всю необходимую информацию онлайн.

Одним из главных приоритетов в работе банка является развитие цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта. Продажа аккредитивов осуществляется с использованием AI-модели, которую журнал Global Finance признал лучшим в мире AI-решением по торговому финансированию.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, так прокомментировал итоги уходящего 2021 года: «Сбербанк быстро меняется, и бизнес торгового финансирования яркий тому пример. Цифровая платформа и искусственный интеллект позволяют нам предлагать клиентам решения, максимально адаптированные под их потребности. Все аккредитивы и эскроу открываются онлайн через личный кабинет в интернет-банке СберБизнес или в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Мы поддерживаем бизнес клиентов по всему миру и видим огромный потенциал использования инструментов торгового финансирования в различных сферах деятельности наших клиентов».

Евгений Кравченко, старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка отметил, что в уходящем году доступ клиентов к инструментам торгового финансирования Сбера «стал гораздо проще благодаря развитию удаленных сервисов и прямой интеграции через API с системами контрагентов».