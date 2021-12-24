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В Астраханской области пройдут внеочередные проверки ковидных госпиталей

16:25 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав Астраханской области проведет внеочередные проверки в ковидных госпиталях после пожара в реанимационном отделении инфекционной больницы, где погибли две женщины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона в пятницу.

«Министерством регулярно проводятся проверки всех подведомственных учреждений, в том числе и ковидных госпиталей, на предмет соблюдения правил пожарной безопасности и норм эксплуатации электрооборудования. Министерством готовится внеочередная проверка ковидных госпиталей», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что при необходимости родственникам погибших будет оказана психологическая помощь, а также содействие в организации похорон.

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