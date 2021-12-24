Предложение превратить Год Науки в Научное Десятилетие озвучил президент Путин
16:35 24.12.2021 Источник: Интерфакс
"Думаю, будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения. Уверен, это решение поддержат все политические, общественные силы, и, конечно, рассчитываю на заинтересованное участие в этой работе наших регионов", - сказал Путин на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.
Он попросил их содействия в создании центров научного волонтёрства, а также развитии научно-популярных туристических маршрутов.
"Речь об участии студентов, школьников в экспедициях, в проведении экскурсий на установки класса мегасайнс, исследовательские центры, на космодром "Восточный" и так далее. Все это - возможности для юного поколения познакомиться с трудом ученого, с российской наукой. А в будущем - продолжить ее великую историю", - сказал Путин.
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