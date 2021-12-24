Штраф в размере 83 млн руб назначен Facebook в РФ - Хинштейн
17:00 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Сумма назначенных компании Facebook в России штрафов составляет 83 млн рублей, в настоящее время выплачено 26 млн рублей, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"По Facebook - всего 83 миллиона (рублей), 26 - оплачено. (...) Это оплата по вступившим в силу судебным решениям", - сказал Хинштейн журналистам в пятницу.
Он также отметил, что по вступившим в законную силу решениям суда, общая сумма штрафов в отношении Google в настоящее время составляет 51,5 млн руб. При этом компанией пока выплачено только 6 млн руб.
Ранее в пятницу мировой суд Москвы за повторные нарушения российского законодательства впервые взыскал с Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей. Это решение пока не вступило в законную силу и может быть оспорено компанией.
Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента.
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