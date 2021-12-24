Путин поручил создать условия для активного сотрудничества науки и бизнеса
17:10 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил снять ограничения, которые тормозят сотрудничество научных центров с регионами и бизнесом.
На совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию глава государства отметил, что необходимо создавать наилучшие возможности для запуска инновационных проектов, которые станут точкой притяжения талантов из других регионов и даже из других стран. При этом именно регионы совместно с крупными, в том числе государственными, компаниями должны выступать квалицированными заказчиками знаний и технологий, подчеркнул президент.
«Тем более что наш фундаментальный задел позволяет бизнесу создавать уникальные конкурентные решения. Для этого нужно снять целый ряд сохраняющихся до сих пор ограничений, которые тормозят сотрудничество науки и регионов, создать такие условия, чтобы бизнес активнее инвестировал в технологическое развитие», — указал он.
Путин попросил членов Госсовета, Совета по науке и образованию, а также правительства РФ «предметно заняться этими вопросами». В частности, пояснил он, нужно «помочь научным инновационным командам пройти самый сложный этап, пройти его достойно, быстро, эффективно». «А это этап апробации технологий в реальной жизни», — указал президент.
После этого, продолжил он, важно быстро начать практическое внедрение этих решений «в городе, на предприятии, в учреждении». «Речь — о современном нормативном регулировании, включая применение в субъектах РФ экспериментальных правовых режимов. И, безусловно, нужно задействовать ресурс наших научно-образовательных центров мирового уровня, которые как раз и предполагают прямое взаимодействие науки и компаний, работающих в регионах», — отметил Путин.
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