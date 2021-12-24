На Украине снова заявили о готовности Зеленского к переговорам с Путиным
17:25 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что переговоры с РФ ведутся постоянно в различных форматах, и глава украинского государства Владимир Зеленский готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Президент (Зеленский - ИФ) много раз говорил, что готов к такой встрече (с Путиным - ИФ). Когда и где она состоится, вопрос открыт... Как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", - сказал Ермак в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу.
По его словам, "прекращение войны, стремление к миру должны быть главной мотивацией этой встречи". "Как сказал президент Украины в своем послании в парламенте, чтобы сегодня решить эту главную проблему для всей страны, нужно напрямую говорить с Россией и ее руководителем".
Как отметил Ермак, переговоры с РФ ведутся постоянно, в частности, в рамках "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, РФ) и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. "Мы очень надеемся, что нам удастся достичь прогресса по некоторым направлениям. Украина вышла с тремя очень важными инициативами. Первое - возвращение к режиму прекращения огня. Второе: поднимается вопрос двух КПВВ - "Счастье" и "Золотое"... Третье - давно не было обмена: мы передали в ТКГ в очередной раз списки людей на освобождение, это до ста человек. Пока ответа нет. Наши представители в ТКГ продолжают вести переговоры", - сказал глава Офиса президента Украины.
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