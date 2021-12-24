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Представители Армении и Азербайджана впервые после конфликта в Нагорном Карабахе провели встречу в Москве

17:35 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители общественности Азербайджана и Армении провели первую после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе встречу в Москве, на которой обсудили меры по смягчению напряженности в отношениях между народами двух стран. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник, близкий к переговорам.

«23 и 24 декабря в Москве состоялась первая после завершения военного конфликта между Азербайджаном и Арменией в ноябре 2020 года встреча представителей азербайджанской и армянской общественности при участии специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. Участники встречи обсуждали меры по смягчению напряженности в отношениях между двумя народами, договорились о продолжении подобного контакта в начале 2022 года», — сказал собеседник агентства.

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