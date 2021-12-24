0
0
48
НОВОСТИ

Путин: Успешно проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон»

17:45 24.12.2021 Источник: Интерфакс

Залповый пуск новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" был произведен рано утром в пятницу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову. Думаю, он знает, сегодня ночью, точнее, под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", - сказал он на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.

"Испытания проведены успешно, безупречно", - добавил Путин.

По его словам, "это - большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности".

Путин попросил главу Минпромторга передать наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим комплексом и поблагодарить всех за результат.

В свою очередь, Мантуров отметил, что запуск был произведен в 5:30 утра.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 24.12.2021
Лидер КПРФ снова предложил отменить ЕГЭ
0
77
17:35 24.12.2021
Представители Армении и Азербайджана впервые после конфликта в Нагорном Карабахе провели встречу в Москве
0
119
17:25 24.12.2021
На Украине снова заявили о готовности Зеленского к переговорам с Путиным
0
151
17:10 24.12.2021
Путин поручил создать условия для активного сотрудничества науки и бизнеса
0
152
17:00 24.12.2021
Штраф в размере 83 млн руб назначен Facebook в РФ - Хинштейн
0
164
16:45 24.12.2021
Оппозиционерам Колесниковой и Знаку приговор утвержден Верховным судом Белоруссии
0
176
16:35 24.12.2021
Предложение превратить Год Науки в Научное Десятилетие озвучил президент Путин
0
175
16:25 24.12.2021
В Астраханской области пройдут внеочередные проверки ковидных госпиталей
0
201
16:10 24.12.2021
Путин и Лукашенко встретятся в рамках неформального саммита СНГ
0
199
15:56 24.12.2021
Объём внутрироссийского бизнеса торгового финансирования Сбербанка превысил 3,2 трлн рублей
0
207

Возврат к списку