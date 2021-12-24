Путин: Успешно проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон»
17:45 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Залповый пуск новейших гиперзвуковых ракет "Циркон" был произведен рано утром в пятницу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу обратиться к Денису Валентиновичу Мантурову. Думаю, он знает, сегодня ночью, точнее, под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон", - сказал он на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.
"Испытания проведены успешно, безупречно", - добавил Путин.
По его словам, "это - большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности".
Путин попросил главу Минпромторга передать наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим комплексом и поблагодарить всех за результат.
В свою очередь, Мантуров отметил, что запуск был произведен в 5:30 утра.
НОВОСТИ
- 18:00 24.12.2021
- Лидер КПРФ снова предложил отменить ЕГЭ
- 17:35 24.12.2021
- Представители Армении и Азербайджана впервые после конфликта в Нагорном Карабахе провели встречу в Москве
- 17:25 24.12.2021
- На Украине снова заявили о готовности Зеленского к переговорам с Путиным
- 17:10 24.12.2021
- Путин поручил создать условия для активного сотрудничества науки и бизнеса
- 17:00 24.12.2021
- Штраф в размере 83 млн руб назначен Facebook в РФ - Хинштейн
- 16:45 24.12.2021
- Оппозиционерам Колесниковой и Знаку приговор утвержден Верховным судом Белоруссии
- 16:35 24.12.2021
- Предложение превратить Год Науки в Научное Десятилетие озвучил президент Путин
- 16:25 24.12.2021
- В Астраханской области пройдут внеочередные проверки ковидных госпиталей
- 16:10 24.12.2021
- Путин и Лукашенко встретятся в рамках неформального саммита СНГ
- 15:56 24.12.2021
- Объём внутрироссийского бизнеса торгового финансирования Сбербанка превысил 3,2 трлн рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать