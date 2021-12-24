Лидер КПРФ снова предложил отменить ЕГЭ
18:00 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отказаться от единого государственного экзамена и вернуться к классическим вступительным испытаниям.
«Мы считаем, чтобы наука развивалась успешно, надо немедленно отменять ЕГЭ и переходить к классическим экзаменам», — заявил лидер КПРФ в пятницу в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, которое провел президент РФ Владимир Путин.
Зюганов также предложил использовать финансовые резервы для поддержки науки и образования. По мнению политика, в первую очередь надо поддержать село, «где учитель должен иметь прибавку минимум 25% и по ЖКХ соответствующие льготы». Кроме того, лидер КПРФ считает, что будущие учителя и медики «должны иметь возможность поступать в вузы бесплатно, потому что это профессия и призвание».
НОВОСТИ
- 17:45 24.12.2021
- Путин: Успешно проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон»
- 17:35 24.12.2021
- Представители Армении и Азербайджана впервые после конфликта в Нагорном Карабахе провели встречу в Москве
- 17:25 24.12.2021
- На Украине снова заявили о готовности Зеленского к переговорам с Путиным
- 17:10 24.12.2021
- Путин поручил создать условия для активного сотрудничества науки и бизнеса
- 17:00 24.12.2021
- Штраф в размере 83 млн руб назначен Facebook в РФ - Хинштейн
- 16:45 24.12.2021
- Оппозиционерам Колесниковой и Знаку приговор утвержден Верховным судом Белоруссии
- 16:35 24.12.2021
- Предложение превратить Год Науки в Научное Десятилетие озвучил президент Путин
- 16:25 24.12.2021
- В Астраханской области пройдут внеочередные проверки ковидных госпиталей
- 16:10 24.12.2021
- Путин и Лукашенко встретятся в рамках неформального саммита СНГ
- 15:56 24.12.2021
- Объём внутрироссийского бизнеса торгового финансирования Сбербанка превысил 3,2 трлн рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать