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Лидер КПРФ снова предложил отменить ЕГЭ

18:00 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал отказаться от единого государственного экзамена и вернуться к классическим вступительным испытаниям.

«Мы считаем, чтобы наука развивалась успешно, надо немедленно отменять ЕГЭ и переходить к классическим экзаменам», — заявил лидер КПРФ в пятницу в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Зюганов также предложил использовать финансовые резервы для поддержки науки и образования. По мнению политика, в первую очередь надо поддержать село, «где учитель должен иметь прибавку минимум 25% и по ЖКХ соответствующие льготы». Кроме того, лидер КПРФ считает, что будущие учителя и медики «должны иметь возможность поступать в вузы бесплатно, потому что это профессия и призвание».

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