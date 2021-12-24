Россия заявила Украине официальный протест в связи с терактом во Львове
19:10 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств», — заявили на Смоленской площади.
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