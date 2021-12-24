Ж/д сообщение между Арменией и Азербайджаном может быть вскоре запущено

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Армении есть договоренность с Азербайджаном о запуске железнодорожного сообщения и ремонте железных дорог.

«По железным дорогам детали прояснили и договорились о запуске сообщения и ремонте дорог. Что касается автомобильных дорог, здесь пока нюансы», — сказал он, выступая в прямом эфире на своей странице в «Фейсбуке».