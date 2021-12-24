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Крым не планирует вводить курортный сбор

19:50 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Крыма не планируют вводить курортный сбор и подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о нем, сообщили журналистам в пятницу в министерстве курортов и туризма республики.

«Крым не планирует вводить курортный сбор. Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу Закон РК от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 „О введении курортного сбора“. Согласно действующему республиканскому закону, взимание курортного сбора по заявкам муниципальных образований планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. На сегодняшний день, решениями сессий городских советов указанных муниципальных образований приняты решения о выходе из эксперимента, другие регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали», — говорится в сообщении.

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