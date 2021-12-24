Путин не планирует звонить Байдену и поздравлять с католическим Рождеством

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не планирует звонить американскому лидеру Джо Байдену 25 декабря, чтобы поздравить его с католическим Рождеством. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, в планах нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.