Пашинян: Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного договора с Азербайджаном
21:00 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного договора и начале переговоров по нему. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку дня переговоров, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования. И мы заинтересованы в этом, мы не отказывались говорить на эту тему, и не собираемся отказываться», — сказал Пашинян.
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