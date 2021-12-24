Пашинян: Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного договора с Азербайджаном

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что Ереван заинтересован в заключении мирного договора с Баку и начале переговоров по нему.

«Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного договора и начале переговоров по нему. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку дня переговоров, одним из пунктов которой был вопрос мирного и всеобъемлющего урегулирования. И мы заинтересованы в этом, мы не отказывались говорить на эту тему, и не собираемся отказываться», — сказал Пашинян.