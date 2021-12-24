Талибы приветствуют высказывание Путина в отношении оскорблений в адрес пророка Мухаммеда

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) приветствовало слова президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда не являются выражением свободы и творчества. Об этом сообщил в пятницу назначенный талибами пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи на своей странице в «Твиттере».

«Исламский эмират Афганистан» (используемое радикалами название государства — прим. ТАСС) приветствует высказывания президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес великого исламского пророка Мухаммеда — это не свобода слова, а противодействие религиозной свободе и оскорбление священных чувств мусульман», — подчеркивается в тексте.

Помимо этого, руководство «Талибана» приветствовало слова российского лидера о необходимости освободить активы Центрального банка Афганистана.