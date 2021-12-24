Талибы приветствуют высказывание Путина в отношении оскорблений в адрес пророка Мухаммеда
22:00 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Исламский эмират Афганистан» (используемое радикалами название государства — прим. ТАСС) приветствует высказывания президента России Владимира Путина о том, что оскорбления в адрес великого исламского пророка Мухаммеда — это не свобода слова, а противодействие религиозной свободе и оскорбление священных чувств мусульман», — подчеркивается в тексте.
Помимо этого, руководство «Талибана» приветствовало слова российского лидера о необходимости освободить активы Центрального банка Афганистана.
НОВОСТИ
- 22:50 24.12.2021
- Санта-Клаус пролетел над Москвой в 22:15 - НОРАД
- 22:30 24.12.2021
- Италия и Франция переживают новый пик по числу заражений COVID-19 в сутки
- 21:00 24.12.2021
- Пашинян: Мы, конечно, заинтересованы в заключении мирного договора с Азербайджаном
- 20:10 24.12.2021
- Путин не планирует звонить Байдену и поздравлять с католическим Рождеством
- 19:50 24.12.2021
- Крым не планирует вводить курортный сбор
- 19:35 24.12.2021
- Ж/д сообщение между Арменией и Азербайджаном может быть вскоре запущено
- 19:10 24.12.2021
- Россия заявила Украине официальный протест в связи с терактом во Львове
- 19:00 24.12.2021
- Почти на 20% сократился суточный транзит российского газа через Украину
- 18:00 24.12.2021
- Лидер КПРФ снова предложил отменить ЕГЭ
- 17:45 24.12.2021
- Путин: Успешно проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать