Италия и Франция переживают новый пик по числу заражений COVID-19 в сутки
22:30 24.12.2021 Источник: Интерфакс
Это самый высокий показатель в стране за все время пандемии. Предыдущим антирекордом считался прирост в 44,5 тыс., зарегистрированный накануне. За сутки в Италии провели почти 930 тыс. тестов на коронавирус, что тоже стало рекордом.
Врачи Франции за минувшие сутки выявили более 94,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в пятницу французские СМИ со ссылкой на данные властей.
Это самый высокий показатель заболеваемости в стране с начала пандемии коронавируса. Предыдущим антирекордом считался суточный прирост в 91,6 тыс. случаев, который зафиксировали накануне. За минувшие 24 часа во Франции также установлен рекорд по количеству проведенных тестов - 1,55 млн тестов на COVID-19.
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