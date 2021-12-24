Санта-Клаус пролетел над Москвой в 22:15 - НОРАД
22:50 24.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Санта-Клаус прилетел в Москву около 14:15 по времени Оттавы (22:15 мск)» — сообщил корр. ТАСС один из операторов ведомства, который дежурит в рождественский Сочельник. Ранее радары НОРАД фиксировали появление волшебных саней на Курильских островах, в городах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Австралии, Японии, Китае, Казахстане, Индии, странах Африки и Ближнего Востока. В настоящее время Санта-Клаус летит в Санкт-Петербург.
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