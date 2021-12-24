Санта-Клаус пролетел над Москвой в 22:15 - НОРАД

22:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Упряжка волшебных оленей Санта-Клауса, который в течение пятницы раздает подарки детворе в различных странах мира, недавно пролетела над Москвой. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое уже 66 лет «наблюдает» за перемещением этого зимнего волшебника в ночь перед Рождеством (по Григорианскому календарю отмечается 25 декабря).

«Санта-Клаус прилетел в Москву около 14:15 по времени Оттавы (22:15 мск)» — сообщил корр. ТАСС один из операторов ведомства, который дежурит в рождественский Сочельник. Ранее радары НОРАД фиксировали появление волшебных саней на Курильских островах, в городах Сибири, Урала и Поволжья, а также в Австралии, Японии, Китае, Казахстане, Индии, странах Африки и Ближнего Востока. В настоящее время Санта-Клаус летит в Санкт-Петербург.