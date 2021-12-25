Россия не обозначала дедлайн для ответа на свои предложения по безопасности - Песков

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, но дедлайна нет. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — подчеркнул он.