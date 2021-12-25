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Снег и метель ожидают синоптики в Москве в субботу 25 декабря

09:10 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода со снегом, метелью и снежными заносами ожидается в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от пяти до семи градусов мороза, в ночные часы похолодает до минус 13 градусов. В Подмосковье днем ожидаются морозы до 10 градусов, ночью — до 16 градусов.

Порывы западного ветра в субботу могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 729 мм ртутного столба.

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