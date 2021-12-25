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Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 25 декабря, 2021

09:20 25.12.2021 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 278 млн 970 тыс. 424, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 392 тыс. 821 человек. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

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