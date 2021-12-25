Почти треть опрошенных россиян ожидают рост безработицы в 2022 году

09:30 Источник: Интерфакс

Каждый третий россиянин (34%) считает, что безработица в стране в 2022 году вырастет, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

В свою очередь, 13% сограждан или почти каждый восьмой полагают, что численность безработных в России в следующем году будет сокращаться. 40% респондентов полагают, что уровень безработицы не изменится, отмечают социологи.

По данным ФОМ, сокращение уровня социального неравенства в будущем году ожидают 6% россиян, сограждан, полагающих, что оно увеличится, в семь раз больше (43%) - и ровно столько же респондентов уверены, что нынешний уровень доходов между богатыми и бедными не изменится.