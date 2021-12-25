Почти треть опрошенных россиян ожидают рост безработицы в 2022 году
09:30 25.12.2021 Источник: Интерфакс
В свою очередь, 13% сограждан или почти каждый восьмой полагают, что численность безработных в России в следующем году будет сокращаться. 40% респондентов полагают, что уровень безработицы не изменится, отмечают социологи.
По данным ФОМ, сокращение уровня социального неравенства в будущем году ожидают 6% россиян, сограждан, полагающих, что оно увеличится, в семь раз больше (43%) - и ровно столько же респондентов уверены, что нынешний уровень доходов между богатыми и бедными не изменится.
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