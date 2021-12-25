Европейский носитель Ariane V сегодня отправит на орбиту крупнейший в мире космический телескоп

09:40 Источник: Интерфакс

Тяжелая ракета Ariane V в субботу стартует на орбиту с крупнейшим в мире космическим телескопом James Webb Space Telescope (JWTS) для исследования тайн Вселенной, сообщает компания-разработчик носителя Arianespace.

Запуск планируется осуществить в получасовое временное окно, открывающееся в 13:20 по парижскому времени (15:20 мск) со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане.

Станция James Webb, разработанная NASA, Европейским космическим агентством (ESA) и Канадским космическим агентство (CSA), является орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая придет на смену запущенному в 1990 году космическому телескопу Hubble.