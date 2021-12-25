Михаил Горбачев о 25-м декабря 1991 года: Поступить иначе я не имел права...

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал время перед своим уходом с поста главы государства «черными днями» для себя, Советского Союза и России. Отстаивание должности президента силовым путем повлекло бы за собой острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями, считает он.

«Это были черные дни Союза и России. И черные дни для меня, хотя я не терял самообладания. Я подписал указ о сложении полномочий президента СССР, считаю, что поступить иначе я не имел права», — сказал Горбачев ТАСС в субботу.

Он отметил, что «пойти на какой-то силовой вариант не мог по двум причинам». «Во-первых, в этом случае я перестал бы быть самим собой. И, во-вторых, такое решение повлекло бы за собой острый гражданский конфликт с непредсказуемыми последствиями. Я считал, что этого нельзя допустить», — подчеркнул первый президент СССР.

Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.