Новый телескоп James Webb отправлен в космос ракетой Ariane 5 [+ВИДЕО]

15:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом James Webb стартовала в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания Arianespace.

Ракета Ariane 5 доставит телескоп на орбиту. После этого телескоп на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, уточняет Европейское космическое агентство. Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.