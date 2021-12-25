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Новый телескоп James Webb отправлен в космос ракетой Ariane 5 [+ВИДЕО]

15:34 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета Ariane 5 с орбитальным телескопом James Webb стартовала в субботу с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямую трансляцию запуска ведет на своем сайте компания Arianespace.

Ракета Ariane 5 доставит телескоп на орбиту. После этого телескоп на протяжении четырех недель будет двигаться к пункту назначения во вторую точку Лагранжа, уточняет Европейское космическое агентство. Эта точка находится в четыре раза дальше от Земли, чем Луна, на расстоянии 1,5 млн км на противоположной от Солнца стороне.

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