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Именно нерасширение НАТО является главными вопросом на предстоящих переговорах с США и НАТО - МИД РФ

18:04 25.12.2021 Источник: Интерфакс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения западных СМИ о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет.

"Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

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