Более тысячи авиарейсов в США отменены из-за болезни персонала авиакомпаний
20:36 25.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В США перевозчики сократили на 1,7 тыс. число полетов в Сочельник, в Рождество и на следующий день после праздника, при этом отмены приходятся как на рейсы внутри страны, так и на международные направления.
Компании испытывают проблемы в связи с тем, что, несмотря на рост числа случаев инфицирования, миллионы людей по-прежнему отправляются в путешествия. В Управлении транспортной безопасности США отметили, что за 23 декабря в воздушных гаванях страны зарегистрировали более 2,1 млн пассажиров.
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