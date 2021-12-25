Более тысячи авиарейсов в США отменены из-за болезни персонала авиакомпаний

20:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировые авиакомпании на фоне роста случаев заражения персонала омикрон-штаммом коронавируса отменили в период рождественских праздников около 5,7 тыс. рейсов. Об этом сообщает в субботу телеканал Си-эн-эн.

В США перевозчики сократили на 1,7 тыс. число полетов в Сочельник, в Рождество и на следующий день после праздника, при этом отмены приходятся как на рейсы внутри страны, так и на международные направления.

Компании испытывают проблемы в связи с тем, что, несмотря на рост числа случаев инфицирования, миллионы людей по-прежнему отправляются в путешествия. В Управлении транспортной безопасности США отметили, что за 23 декабря в воздушных гаванях страны зарегистрировали более 2,1 млн пассажиров.