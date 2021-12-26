Препарат Covaxin одобрен в Индии для вакцинации против коронавируса детей от 12 лет
09:40 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, DCGI принял такое решение в субботу на основании рекомендации комитета экспертов индийской Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств, которые рассмотрели заявку компании.
Разрешение на применение Covaxin для вакцинации детей и подростков было принято в тот же день, когда премьер- министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации сообщил, что страна начинает вакцинацию подростков в возрасте от 15 до 18 лет с 3 января 2022 года. Однако премьер не сказал название вакцины, которой их будут прививать.
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