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Препарат Covaxin одобрен в Индии для вакцинации против коронавируса детей от 12 лет

09:40 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) одобрил вакцину против коронавирусной инфекции Covaxin ("Коваксин") производства индийской компании Bharat Biotech ("Бхарат байотек") для экстренного применения среди детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Об этом сообщает в воскресенье телеканал Эн-ди-ти-ви.

По его информации, DCGI принял такое решение в субботу на основании рекомендации комитета экспертов индийской Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств, которые рассмотрели заявку компании.

Разрешение на применение Covaxin для вакцинации детей и подростков было принято в тот же день, когда премьер- министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации сообщил, что страна начинает вакцинацию подростков в возрасте от 15 до 18 лет с 3 января 2022 года. Однако премьер не сказал название вакцины, которой их будут прививать.

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