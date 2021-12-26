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С начала года более 660 тыс иностранцев получили гражданство РФ - МВД

09:50 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство за 11 месяцев текущего года, составило 667 тыс. 939, что почти на 105 тыс. больше аналогичного периода прошлого года. Это следует из сводки МВД по миграционной ситуации, с которой ознакомился ТАСС.

"За январь - ноябрь 2021 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства РФ, - 667 тыс. 939", - сказано в материалах. При этом за аналогичный период прошлого года это число составило 563 тыс. 342.

По данным МВД, также увеличилось число поставленных на миграционный учет иностранцев. Так, если за 11 месяцев 2020 года их было 8 млн 983 тыс. 944 человека, то в текущем - 11 млн 895 тыс. 887. Вместе с тем в Россию стали меньше въезжать иностранцы из визовых стран. "За январь - ноябрь 2021 года оформлено виз иностранным гражданам и лицам без гражданства - 183 тыс. 157", - отмечается в сводке. При этом за аналогичный период 2020 год данный показатель составлял более 206 тыс.

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