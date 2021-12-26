Из-за метели на трассе в Самарской области образовался затор из 20 машин - МЧС
10:00 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о заторе с 100 км по 140 км федеральной автодороги М-5 "Урал" из-за метели, видимости 500-1000 метров и ветра до 27 м/с поступила накануне. "По предварительной информации, на месте затора находится 20 автомобилей и 27 человек, в том числе шесть детей. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
Всего для ликвидации последствий привлечено 36 человек личного состава и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и семь единиц техники. На помощь специалистам поисково-спасательной службы Самарской области из пункта постоянной дислокации выдвинулась колонна из пяти единиц специализированной техники и восьми человек личного состава Волжского спасательного центра МЧС России. Также в готовности находятся аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Самарской области, мобильные пункты обогрева.
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