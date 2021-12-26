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Патенты на технологии, применимые в военной сфере в Японии могут засекретить - СМИ

10:10 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии планирует засекретить местные патенты на технологии, которые могут быть использованы иностранными государствами в военных целях. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета "Никкэй".

Речь идет, в частности, о ядерных и квантовых технологиях. Разработчики соответствующих технологий также не смогут подавать заявку на регистрацию этих патентов в других странах. Засекретив документы, правительство Японии компенсирует прибыль, которую могли бы получить владельцы патентов за 20-летний период лицензирования. Таким образом японские власти рассчитывают предотвратить утечку за рубеж чувствительной информации.

Ожидается, что соответствующая норма может вступить в силу в 2023 финансовом году (начнется с апреля 2023 года).

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