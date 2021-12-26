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На модернизацию почтовых отделений в селах выделят 5 млрд рублей

11:10 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в селах и труднодоступных местностях. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба кабмина.

"По поручению президента правительство начинает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях. До конца 2021 года из резервного фонда на эти цели будет направлено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эти средства позволят обновить почти 1,2 тыс. почтовых отделений, оснастить их новой мебелью и оборудованием. Также при необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания.

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