На модернизацию почтовых отделений в селах выделят 5 млрд рублей
11:10 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По поручению президента правительство начинает работу по модернизации отделений почтовой связи, расположенных в селах и труднодоступных местностях. До конца 2021 года из резервного фонда на эти цели будет направлено 5 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении.
Отмечается, что эти средства позволят обновить почти 1,2 тыс. почтовых отделений, оснастить их новой мебелью и оборудованием. Также при необходимости могут быть построены и быстровозводимые здания.
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