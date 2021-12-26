Ответ РФ на отказа США и НАТО дать гарантии безопасности может быть самым разным - Путин

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности России, ответ Москвы может быть самым разным, выбор вариантов будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье.



"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал он в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину.



В то же время президент подчеркнул, что Россия будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу. "Я надеюсь, что все-таки - и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому", - добавил Путин.



