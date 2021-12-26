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НОВОСТИ

Ответ РФ на отказа США и НАТО дать гарантии безопасности может быть самым разным - Путин

12:10 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности России, ответ Москвы может быть самым разным, выбор вариантов будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье.

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал он в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину.

В то же время президент подчеркнул, что Россия будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу. "Я надеюсь, что все-таки - и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили, а для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому", - добавил Путин.

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комментарии(1)

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Борис 13:05 26.12.2021

Ничего более грозного, чем "потеря государственности", я от этого вруна не слыхал. Опять на пушку берёт. Играет назначенную ему пиндосами роль

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