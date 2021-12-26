Шесть недель подряд коэффициент распространения ковида в РФ не превышает единицы

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье остался на отметке 0,93. Он не превышает единицу ровно шесть недель подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.



Больше 1 показатель в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Санкт-Петербурге, где он упал до 1,01, и Москве, в которой индикатор вырос до 1,07.



В Свердловской области коэффициент равен 0,95, в Ростовской - 0,93, в Пермском крае - 0,92, в Самарской области - 0,91, в Красноярском крае - 0,9. В Воронежской области показатель составил 0,88, в Нижегородской - 0,79, в Московской - 0,75.



