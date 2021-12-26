0
0
113
НОВОСТИ

Шесть недель подряд коэффициент распространения ковида в РФ не превышает единицы

12:20 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье остался на отметке 0,93. Он не превышает единицу ровно шесть недель подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Больше 1 показатель в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Санкт-Петербурге, где он упал до 1,01, и Москве, в которой индикатор вырос до 1,07.

В Свердловской области коэффициент равен 0,95, в Ростовской - 0,93, в Пермском крае - 0,92, в Самарской области - 0,91, в Красноярском крае - 0,9. В Воронежской области показатель составил 0,88, в Нижегородской - 0,79, в Московской - 0,75.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:10 25.12.2021
Ушедшее правительство Меркель одобрило поставки вооружений на рекордную сумму
0
178
13:00 25.12.2021
В России из эллинга вывели новый атомный подводный крейсер
0
215
20:25 23.12.2021
Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться
0
383
18:45 23.12.2021
Глава Генштаба ВС РФ провел телефонную беседу с начштаба обороны Великобритании
0
405
17:40 23.12.2021
В ВСУ отметили уменьшение численности российских войск у украинской границы
0
403
11:32 23.12.2021
Масштабные учения десанта пройдут в Крыму и Краснодарском крае - МО РФ
0
446
16:32 22.12.2021
Украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе - ТВ
0
524
20:40 21.12.2021
Военнослужащие РФ пострадали при сходе лавины в Южной Осетии
0
595
18:00 21.12.2021
Зарплаты военным в 2022-2023 годах будут повышать сверх плана - Шойгу
0
626
16:32 21.12.2021
В состав ВМФ РФ вошли две новые АПЛ
0
628

Возврат к списку