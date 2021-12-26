Шесть недель подряд коэффициент распространения ковида в РФ не превышает единицы
12:20 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше 1 показатель в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Санкт-Петербурге, где он упал до 1,01, и Москве, в которой индикатор вырос до 1,07.
В Свердловской области коэффициент равен 0,95, в Ростовской - 0,93, в Пермском крае - 0,92, в Самарской области - 0,91, в Красноярском крае - 0,9. В Воронежской области показатель составил 0,88, в Нижегородской - 0,79, в Московской - 0,75.
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