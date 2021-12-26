Известный психотерапевт Андрей Курпатов представил новую книгу «Машина мышления»
12:40 26.12.2021
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Фото пресс-службы
Андрея Курпатова
Эта книга в 2-х томах стала продолжением его предыдущей работы под названием «Красная таблетка». В ней психотерапевт помог читателям разобраться в устройстве мозга и предоставил схему формирования личности. Курпатов поведал о блоках и ограничениях сознания.
Читатели по достоинству оценили «Красную таблетку» российского писателя. Она два раза становилась бестселлером. В 2020 году книга «Красная таблетка» попала в пятерку рейтинга Российского книжного союза. В 2021 году она оказалась на 15 месте списка.
«Машина Мышления» раскроет перед читателями понятие «калейдоскоп мышления». Уже в первом томе можно подробнее узнать о мозге и его формировании мира вокруг нас. В продолжении можно получить ответ на вопросы, как рождается мышление человека.
В книге будут представлены практические инструменты, которые помогут трансформировать свое сознание. Поэтому подзаголовок выбран удачно: «Заставь себя думать!».
Писатель ссылается на современные исследования ученых со всего мира и виртуозно оперирует философскими трендами. Именно философия позволяет найти ответ на вопрос, почему мы думаем об одном, а делаем совершенно другое.
Желающим быстрее получить эту книгу уже можно делать заказ в Интернете. Приобрести «Машину Мышления» в книжных магазинах можно с января 2022 года.
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