Известный психотерапевт Андрей Курпатов представил новую книгу «Машина мышления»

12:40

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Андрея Курпатова



Писатель и психотерапевт Андрей Курпатов поведал общественности о выходе книги «Машина мышления». В ней описано, что такое «поток мышления», как и откуда у нас берутся мысли.

Эта книга в 2-х томах стала продолжением его предыдущей работы под названием «Красная таблетка». В ней психотерапевт помог читателям разобраться в устройстве мозга и предоставил схему формирования личности. Курпатов поведал о блоках и ограничениях сознания.

Читатели по достоинству оценили «Красную таблетку» российского писателя. Она два раза становилась бестселлером. В 2020 году книга «Красная таблетка» попала в пятерку рейтинга Российского книжного союза. В 2021 году она оказалась на 15 месте списка.

«Машина Мышления» раскроет перед читателями понятие «калейдоскоп мышления». Уже в первом томе можно подробнее узнать о мозге и его формировании мира вокруг нас. В продолжении можно получить ответ на вопросы, как рождается мышление человека.

В книге будут представлены практические инструменты, которые помогут трансформировать свое сознание. Поэтому подзаголовок выбран удачно: «Заставь себя думать!».

Писатель ссылается на современные исследования ученых со всего мира и виртуозно оперирует философскими трендами. Именно философия позволяет найти ответ на вопрос, почему мы думаем об одном, а делаем совершенно другое.

Желающим быстрее получить эту книгу уже можно делать заказ в Интернете. Приобрести «Машину Мышления» в книжных магазинах можно с января 2022 года.