На трассе в Башкирии в ДТП столкнулись более 30 автомобилей - прокуратура

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 30 автомобилей стали участниками ДТП на трассе в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.



"По предварительным данным, сегодня в полдень ввиду неблагоприятных метеорологических условий на 49-м км автодороги Уфа - Оренбург зарегистрировано ДТП с участием свыше 30 автомобилей. В результате один человек погиб, пятеро пострадали, транспортные средства получили механические повреждения", - сообщает пресс-служба.



Отмечается, что прокуратура Кармаскалинского района проводит проверку. "Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о дорогах и дорожной деятельности, в том числе ГИБДД, балансодержателем участка федеральной трассы и дорожной службой", - сообщает пресс-служба.



