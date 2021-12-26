На трассе в Башкирии в ДТП столкнулись более 30 автомобилей - прокуратура
13:20 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По предварительным данным, сегодня в полдень ввиду неблагоприятных метеорологических условий на 49-м км автодороги Уфа - Оренбург зарегистрировано ДТП с участием свыше 30 автомобилей. В результате один человек погиб, пятеро пострадали, транспортные средства получили механические повреждения", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что прокуратура Кармаскалинского района проводит проверку. "Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о дорогах и дорожной деятельности, в том числе ГИБДД, балансодержателем участка федеральной трассы и дорожной службой", - сообщает пресс-служба.
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