Экс-президент Каролос Папульяс Греции умер в возрасте 92 лет - агентство

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в воскресенье в возрасте 92 лет. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).



Папульяс - известный греческий политик, президент страны в 2005-2015 годах, видный деятель партии "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК), министр иностранных дел (1985-1989 и 1993-1996 годы).



