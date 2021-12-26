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НОВОСТИ

Экс-президент Каролос Папульяс Греции умер в возрасте 92 лет - агентство

14:10 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Греции Каролос Папульяс умер в воскресенье в возрасте 92 лет. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

Папульяс - известный греческий политик, президент страны в 2005-2015 годах, видный деятель партии "Всегреческое социалистическое движение" (ПАСОК), министр иностранных дел (1985-1989 и 1993-1996 годы).

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