Папа Римский призывает сделать все возможное, чтобы победить демографическую зиму

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра посетовал, что в настоящее время многие пары предпочитают не заводить детей, назвав "демографическую зиму" трагедией.



"Меня очень беспокоит, по крайней мере, здесь, в Италии, демографическая зима. Кажется, что многие утратили желание продолжения рода. Многие пары предпочитают не иметь детей или иметь только одного ребенка, - сказал понтифик. - Подумайте об этом. Это трагедия".



"Давайте сделаем все возможное, чтобы победить демографическую зиму, которая идет против наших семей, против нашей страны и против нашего будущего", - призвал глава Римско-католической церкви.



