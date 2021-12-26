Папа Римский призывает сделать все возможное, чтобы победить демографическую зиму
15:20 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Меня очень беспокоит, по крайней мере, здесь, в Италии, демографическая зима. Кажется, что многие утратили желание продолжения рода. Многие пары предпочитают не иметь детей или иметь только одного ребенка, - сказал понтифик. - Подумайте об этом. Это трагедия".
"Давайте сделаем все возможное, чтобы победить демографическую зиму, которая идет против наших семей, против нашей страны и против нашего будущего", - призвал глава Римско-католической церкви.
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