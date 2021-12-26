В диалоге с Западом цель РФ достигнуть для обеспечения безопасности страны - Путин
15:30 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Наше предложение [по гарантиям безопасности] - оно открытое, понятное. Мы хотели, чтобы общественность и России, и Украины, и общественность Европы, Соединенных Штатов, поняла, в чем же заключается наша идея, что мы хотели бы реализовать в ходе этого переговорного процесса. Ничего плохого я здесь не вижу", - сказал Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Это ставит всех участников этого [переговорного] процесса в определенные рамки. Но для нас цель только одна - достичь договоренностей, которые обеспечили бы - и сегодня, и в долгосрочной перспективе - безопасность России и ее граждан", - продолжил президент
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