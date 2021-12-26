В Афганистане ликвидировали Центризбирком
15:25 26.12.2021
Движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, распустило Центральную избирательную комиссию, заявив, что в ней нет необходимости. Сообщает портал NEWS.RU. Ранее было закрыто министерство по делам женщин.
"Если в будущем такая потребность возникнет, мы воссоздадим избирком", - пояснил представитель талибов Билаль Карими
Он рассказал, что также ликвидированы министерство мира и министерство по парламентским делам.
"Это поспешное решение, которое будет иметь огромные последствия. Без Избиркома невозможно проводить выборы, а без них невозможно решить стоящие перед Афганистаном проблемы", - заявил глава ЦИК Аурангзеб.
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