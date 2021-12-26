В Афганистане ликвидировали Центризбирком

15:25

Движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, распустило Центральную избирательную комиссию, заявив, что в ней нет необходимости. Сообщает портал NEWS.RU. Ранее было закрыто министерство по делам женщин.

"Если в будущем такая потребность возникнет, мы воссоздадим избирком", - пояснил представитель талибов Билаль Карими

Он рассказал, что также ликвидированы министерство мира и министерство по парламентским делам.

"Это поспешное решение, которое будет иметь огромные последствия. Без Избиркома невозможно проводить выборы, а без них невозможно решить стоящие перед Афганистаном проблемы", - заявил глава ЦИК Аурангзеб.