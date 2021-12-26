Петиция за отмену нового порядка воинского учета женщин на Украине набирает голоса
16:50 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Отменить приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года № 313 (расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет - прим. ТАСС)", - говорится в петиции. Автор инициативы выразил возмущение, что такое решение принято "без общественного обсуждения, подготовительных мер, переходного периода и разъяснений по механизму его реализации".
Для того, чтобы данная петиция была передана на рассмотрение президента, ее должны поддержать не менее 25 тысяч человек.
НОВОСТИ
- 17:40 26.12.2021
- Более 10 тыс. случаев подделки вакцинационных сертификатов расследуется в ФРГ
- 17:30 26.12.2021
- Колонне бронемашин США в провинции Хасеке преградили путь сирийские военные
- 16:40 26.12.2021
- Меган Маркл выиграла дело против таблойда о нарушении авторских прав
- 15:30 26.12.2021
- В диалоге с Западом цель РФ - достигнуть обеспечения безопасности страны - Путин
- 15:25 26.12.2021
- В Афганистане ликвидировали Центризбирком
- 15:20 26.12.2021
- Папа Римский призывает сделать все возможное, чтобы победить демографическую зиму
- 15:10 26.12.2021
- Умер англиканский архиепископ - борец с апартеидом в ЮАР
- 14:20 26.12.2021
- Из-за пандемии в Бельгии свернули новогодние базары на неделю раньше обычного
- 14:10 26.12.2021
- Экс-президент Каролос Папульяс Греции умер в возрасте 92 лет - агентство
- 13:20 26.12.2021
- На трассе в Башкирии в ДТП столкнулись более 30 автомобилей - прокуратура
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать