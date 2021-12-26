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Петиция за отмену нового порядка воинского учета женщин на Украине набирает голоса

16:50 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электронная петиция об отмене нового порядка обязательного воинского учета для женщин на Украине, в том числе беременных и имеющих несовершеннолетних детей, зарегистрирована на сайте офиса президента. За данную инициативу проголосовали более шести тысяч человек, сообщается на сайте в воскресенье.

"Отменить приказ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года № 313 (расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет - прим. ТАСС)", - говорится в петиции. Автор инициативы выразил возмущение, что такое решение принято "без общественного обсуждения, подготовительных мер, переходного периода и разъяснений по механизму его реализации".

Для того, чтобы данная петиция была передана на рассмотрение президента, ее должны поддержать не менее 25 тысяч человек.

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