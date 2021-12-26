Колонне бронемашин США в провинции Хасеке преградили путь сирийские военные

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие сирийской армии не пропустили в воскресенье через свой блокпост механизированный патруль американских сил в окрестностях города Телль-Тамер на северо-западе провинции Хасеке. Об этом сообщило агентство САНА.



По его данным, когда военные США приблизились на бронетранспортерах к району Мазраат-Шавиш, сирийские солдаты вышли на шоссе и перекрыли им проезд. При этом они не угрожали оружием и не открывали предупредительного огня. В результате американским военным пришлось изменить маршрут движения.



Похожие инциденты происходили несколько раз в декабре на подступах к городу Эль-Камышлы на северо-востоке провинции Хасеке. Там дорогу совместным патрулям американских военных и бойцов курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС) перекрывали местные жители. Участники стихийных акций протестовали против присутствия войск США на севере страны и бросали камни в военно- транспортные средства. О пострадавших среди американских военнослужащих и курдских бойцов сведений не поступало.



