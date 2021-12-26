Более 10 тыс. случаев подделки вакцинационных сертификатов расследуется в ФРГ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одиннадцать тысяч дел по подозрению в продаже и покупке поддельных паспортов вакцинации расследуются в Германии. Об этом сообщила в воскресенье газета "Тагесцайтунг" со ссылкой на данные региональных уголовных ведомств.



Больше всего следственных мероприятий проводится в Баварии - почти 3 тыс., в Северном Рейне - Вестфалии - 2,4 тыс. и Берлине - 1 тыс. При этом, судя по всему, существенное количество случаев не выявляется вообще, отмечается в статье.



Несмотря на успешную кампанию по ревакцинации, правительству пока не удается убедить достаточное количество жителей сделать первую прививку. По состоянию на 24 декабря в Германии как минимум одну дозу компонента получили 73% населения, это около 60 млн человек. Полностью привиты 70,7%, то есть около 58 млн жителей.



