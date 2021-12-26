В последнюю неделю года в Центральной России усилятся морозы - синоптик
18:10 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Последняя неделя в Центральной России стартует с очередного усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения", - написал синоптик.
Тишковец отметил, что в ночь на понедельник в Москве температура воздуха понизится от минус 13 до минус 15 градусов, в Подмосковье - от минус 12 до минус 17 градусов. В дневные часы столбики термометров в столице поднимутся максимум до минус семи градусов, по региону - до минус шести градусов.
"Во вторник инициативу станет перехватывать антициклон, благодаря чему постепенно распогодится", - добавил синоптик, отметив, что ночь на среду будет самой морозной, температура опустится до минус 20 градусов, местами по региону - до минус 25. Днем ожидается от минус 8 до минус 13 градусов, что на пять - семь градусов ниже положенной нормы.
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