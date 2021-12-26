Институту Философии РАН в 2022 году будет присвоено имя Александра Зиновьева

17:50

В 2022 году Институт Философии РАН (ИФ РАН) будет носить имя русского мыслителя Александра Зиновьева. Новость об этом появилась на сайте Зиновьевского клуба. В начале октября Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году в России столетия со дня рождения философа Александра Зиновьева. Президент поручил правительству образовать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных столетию со дня рождения Зиновьева, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий празднования при участии Института Философии РАН и философского факультета МГУ.

Среди ключевых мероприятий года Зиновьева указывается «Присвоение имени А.А. Зиновьева Институту философии Российской академии наук». Имя философа планируется присвоить и военному аэродрому Воздушно-космических сил РФ. Предполагается также произведения Зиновьева включить в список обязательной литературы для средней и высшей школы, провести в Женеве круглый стол, посвященный жизни и трудам философа в Женеве. Помимо прочего в Москве появится улица, библиотека и памятник с именем философа, денежный знак, а на XVI Международном авиасалоне МАКС в Жуковском специальная программа высшего пилотажа в следующем году будет посвящена «памяти жизненного подвига великого русского мыслителя, воина, летчика-штурмовика А.А. Зиновьева».

При этом сейчас Институт Философии РАН оказался в центре скандала, связанного со сменой директора. Против новой кандидатуры выступили сотрудники Института, однако ее активно поддержал Зиновьевский клуб, которым руководит вдова философа.





Редакция НГ-религий

