Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии вступили в силу новые коронавирусные ограничения

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые коронавирусные ограничения в воскресенье вступили в силу из-за распространения штамма "омикрон" в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. При этом на территории Англии, где поживает 84% населения Соединенного Королевства, пока продолжат действовать менее жесткие меры, введенные еще 8 декабря.



Власти трех административно-политических частей Соединенного Королевства решили запретить работу ночных клубов и значительно ужесточить правила проведения массовых мероприятий. В Уэльсе их количество ограничено 30 людьми в закрытых помещениях и 50 - на открытом воздухе. В Шотландии - 200 и 500 соответственно. Размеры компаний, которые могут собираться за одним столом в пабах или ресторанах в Уэльсе и Северной Ирландии ограничено шестью людьми. Вновь начинает действовать правило о соблюдении социальной дистанции в 1 или 2 метра в зависимости от региона.



Кабинет премьер-министра Бориса Джонсона намерен уже в понедельник обсудить необходимость ужесточения ограничений в Англии. По данным газет, обсуждается возможность закрытия баров, пабов и заведений общественного питания. При этом источники "Таймс" в министерстве образования страны утверждают, что перевод школьников на дистанционное обучение после окончания рождественских каникул не рассматривается.



