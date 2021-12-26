Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии вступили в силу новые коронавирусные ограничения
18:20 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти трех административно-политических частей Соединенного Королевства решили запретить работу ночных клубов и значительно ужесточить правила проведения массовых мероприятий. В Уэльсе их количество ограничено 30 людьми в закрытых помещениях и 50 - на открытом воздухе. В Шотландии - 200 и 500 соответственно. Размеры компаний, которые могут собираться за одним столом в пабах или ресторанах в Уэльсе и Северной Ирландии ограничено шестью людьми. Вновь начинает действовать правило о соблюдении социальной дистанции в 1 или 2 метра в зависимости от региона.
Кабинет премьер-министра Бориса Джонсона намерен уже в понедельник обсудить необходимость ужесточения ограничений в Англии. По данным газет, обсуждается возможность закрытия баров, пабов и заведений общественного питания. При этом источники "Таймс" в министерстве образования страны утверждают, что перевод школьников на дистанционное обучение после окончания рождественских каникул не рассматривается.
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