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Из-за роста темпов распространения коронавируса в Нью-Дели вводят комендантский час

19:30 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство индийского национального столичного округа Дели, в который входит Нью- Дели, приняло в воскресенье решение ввести ночной комендантский час с 27 декабря в связи с увеличением темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал "Индиа-ТВ".

По его информации, комендантский час будет действовать ежедневно с 23:00 до 05:00 следующего дня.

За минувшие сутки в столице выявили 290 новых заразившихся коронавирусом, один человек умер, выздоровели 96 жителей. В последние дни число новых заболевших в агломерации устойчиво превышает количество выздоровевших. Кроме того, Дели является одним из лидеров по темпам распространения омикрон-штамма. Здесь зафиксировано 79 случаев инфицирования данным штаммом, это второе место в стране после штата Махараштра (108 случаев). Всего в Индии выявили 422 заразившихся штаммом "омикрон".

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