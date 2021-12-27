0
0
170
НОВОСТИ

Государство будет бороться с пытками на законодательном уровне

09:05 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что борьба с применением пыток должна носить системный характер. Такое мнение он выразил в интервью «Парламентской газете», опубликованном в понедельник.

«В первую очередь хочу подчеркнуть, что борьба с применением пыток должна носить системный характер. - пишет Клишас внесенный на рассмотрение Госдумы 20 декабря законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Он отметил, что нужно не столько реформировать систему ФСИН, сколько создать в обществе ненависти к незаконному насилию, в том числе к пыткам. По мнению Клишаса, каждый гражданин должен понимать, что государство не приемлет применение пыток вне зависимости от целей. «Более того, государство будет бороться с такими явлениями самыми жесткими мерами», - добавил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 27.12.2021
Связи Крыма и Белоруссии носят неофициальный характер - Аксенов
0
0
10:10 27.12.2021
В Красноярском крае убита семья их 4 человек, включая двух детей - СК
0
60
09:50 27.12.2021
«Востокгосплан»: по итогам года рост экономики Дальнего Востока составит 3,2%
0
86
09:35 27.12.2021
Вынос тела Ленина из мавзолея не планируется - Песков
0
112
09:15 27.12.2021
Сколько намерены потратить россияне не новогодние подарки - опрос
0
153
19:30 26.12.2021
Из-за роста темпов распространения коронавируса в Нью-Дели вводят комендантский час
0
715
18:20 26.12.2021
Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии вступили в силу новые коронавирусные ограничения
0
748
18:10 26.12.2021
В последнюю неделю года в Центральной России усилятся морозы - синоптик
0
781
17:50 26.12.2021
Институту Философии РАН в 2022 году будет присвоено имя Александра Зиновьева
0
1452
17:40 26.12.2021
Более 10 тыс. случаев подделки вакцинационных сертификатов расследуется в ФРГ
0
776

Возврат к списку