Государство будет бороться с пытками на законодательном уровне

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что борьба с применением пыток должна носить системный характер. Такое мнение он выразил в интервью «Парламентской газете», опубликованном в понедельник.

«В первую очередь хочу подчеркнуть, что борьба с применением пыток должна носить системный характер. - пишет Клишас внесенный на рассмотрение Госдумы 20 декабря законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Он отметил, что нужно не столько реформировать систему ФСИН, сколько создать в обществе ненависти к незаконному насилию, в том числе к пыткам. По мнению Клишаса, каждый гражданин должен понимать, что государство не приемлет применение пыток вне зависимости от целей. «Более того, государство будет бороться с такими явлениями самыми жесткими мерами», - добавил он.