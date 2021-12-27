Государство будет бороться с пытками на законодательном уровне
09:05 27.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что борьба с применением пыток должна носить системный характер. Такое мнение он выразил в интервью «Парламентской газете», опубликованном в понедельник.
«В первую очередь хочу подчеркнуть, что борьба с применением пыток должна носить системный характер. - пишет Клишас внесенный на рассмотрение Госдумы 20 декабря законопроект об ужесточении наказания за пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Он отметил, что нужно не столько реформировать систему ФСИН, сколько создать в обществе ненависти к незаконному насилию, в том числе к пыткам. По мнению Клишаса, каждый гражданин должен понимать, что государство не приемлет применение пыток вне зависимости от целей. «Более того, государство будет бороться с такими явлениями самыми жесткими мерами», - добавил он.
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