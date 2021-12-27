Сколько намерены потратить россияне не новогодние подарки - опрос

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне планируют потратить на новогодние подарки коллегам до 2 тысяч рублей, близким - от 5 тысяч рублей, свидетельствуют данные опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга в России hh.ru и мультисервисным оператором логистических услуг ПЭК (есть в распоряжении ТАСС).

В опросе приняли участие 1 870 респондентов из всех федеральных округов - 51% женщины и 49% мужчины.

«Из числа респондентов, планирующих порадовать коллег новогодним подарком, третье (33%) рассчитывают уложиться в 1-2 тыс. руб. в расчете на одного человека. Почти столько же (31%) - в сумме до 1 тыс. руб. Каждый восьмой (12%) - в 2-4 тыс. руб., 4% - в 4-5 тыс. руб. руб., а 6% - в сумме от 5 тыс. руб. руб. Еще 12% пока не определились со стоимостью подарка », - сказано в опросе.